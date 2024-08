Codacons, stangata estiva per le tasche degli italiani

La risalita dell'inflazione all'1,3% a luglio "e' una stangata estiva" per gli italiani che si trovano a fronteggiare rincari soprattutto per i servizi ricettivi e di ristorazione. Lo sottolinea il Codacons commentando i dati diffusi dall'Istat sui prezzi a luglio. Analizzando le voci del paniere - afferma il presidente Carlo Rienzi - emerge come i prezzi dei pacchetti vacanza nazionali siano aumentati addirittura del 29,9% su base annua, le tariffe dei treni dell'8,3%, i pullman del 3,1%. Per mangiare al ristorante o al bar si spende il 3,4% in piu', mentre villaggi vacanza a campeggi sono rincarati dell'8%, gli alberghi del 4,2%, altre strutture ricettive (b&b, case vacanza, ecc.) del 7,2%.