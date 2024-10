Club del Sole accelera, 110 milioni fatturato e nuove acquisizioni Rimini, 14 ott. (askanews) - Trainato da un + 30% di vendite online, Club del Sole si avvia a chiudere il 2024 con un fatturato in linea con le previsioni nei suoi 23 Villaggi "Full Life" presenti in 7 regioni italiane. Dati in crescita annunciati al TTG di Rimini, insieme a nuove acquisizioni che saranno completate nel 2025. "Siamo soddisfatti della stagione turistica - spiega Angelo E. Cartelli, Direttore Generale del Gruppo Club del Sole -. È stata un'estate piuttosto complessa per vari fattori: il primo, quello climatico, con un'instabilità metereologica che ha condizionato maggio, giugno e la prima parte di settembre; il secondo, un contestuale nervosismo dovuto all'instabilità politica internazionale e il terzo, non banale, che riguarda il minor potere d'acquisto del consumatore, in particolare quello italiano. Quest'ultimo dato è confermato dalla crescita che abbiamo registrato per il mercato incoming, di misura maggiore rispetto a quello nazionale, con un'incidenza che ha toccato quota 45%, migliorativa rispetto alla stagione precedente. Complessivamente, chiudiamo la stagione turistica soddisfatti nel registrare + 10% di fatturato, pari a oltre 110 milioni di euro e circa 3.200.000 presenze, con un buon incremento rispetto all'anno precedente". "Segnali che indicano una crescente domanda di mercato - prosegue Angelo Cartelli - per un modello di vacanza che garantisce maggior flessibilità nell'acquisto e nella fruizione dei servizi e una completa libertà nelle scelte ricettive, senza rinunciare al contatto con la natura. Questa formula, da noi proposta e definita Full Life Holidays, risponde pienamente a queste esigenze, unendo i valori del classico mondo del camping open air alla qualità del servizio e al comfort di un prodotto turistico moderno". I Villaggi Club del Sole sono particolarmente apprezzati dalle famiglie. "Il nostro core target - spiega Cartelli - sono le famiglie con bambini dai 4 ai 14 anni, che rappresentano fino al 68% dei nostri clienti. Abbiamo l'obiettivo di specializzarci anche sulle famiglie con bambini da 0-4 anni, un segmento che al momento che trova poche risposte dal mercato. Riceviamo molte sollecitazioni in merito, per questo motivo abbiamo pianificato investimenti a livello di prodotto e servizio proprio in questa direzione". Club del Sole punta a crescere ancora anche attraverso l'offerta di nuove destinazioni. "Il futuro di Club del Sole è un futuro di crescita e di espansione - aggiunge Cartelli - Il nostro portfolio includerà anche la montagna, con l'acquisizione di alcune strutture nel Trentino, e consolideremo la nostra presenza in regioni che già presidiamo. Saremo poi pronti a cogliere anche tutte le opportunità che il mercato ci offrirà: siamo consapevoli che il nostro nuovo modello di vacanza sta sempre più incontrando il favore della clientela, generando una domanda forte e robusta".