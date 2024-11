Clima, il principe William in Sudafrica per il premio Earthshot Prize Città del Capo (Sudafrica), 6 nov. (askanews) - Il principe William è a Città del Capo, in Sudafrica, per partecipare alla cerimonia dell'Earthshot Prize 2024, premio per l'ambiente annuale da lui fondato diversi anni fa. Il reale britannico si è presentato al photocall con una insolita barbetta e ha scherzato con i presenti, tra cui l'ambientalista australiano, fotografo e personaggio televisivo Robert Irwin, figlio del celebre naturalista e documentarista scomparso Steve Irwin, soprannominato "Crocodile Hunter".