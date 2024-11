Clima, foto di famiglia dei leader mondiali a Baku: al via la Cop29 Baku, 12 nov. (askanews) - Foto di rito dei leader mondiali che hanno ufficialmente dato il via alla 29esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima in Azerbaigian. Sui lavori pesa la volontà del prossimo presidente americano Donald Trump di far uscire gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima.