"Clean Up Crew" con Banderas e Rhys Meyers, una clip in anteprima Roma, 7 ott. (askanews) - Una clip in anteprima di "Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi", film diretto da Jon Keeyes, in uscita il 17 ottobre nelle sale italiane, con Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Melissa Leo, Swen Temmel e Ekaterina Baker. Ambientato nei sobborghi di Londra, racconta, tra azione e divertimento, di una squadra di ex criminali che si occupa di ripulire le scene del crimine, la Good Life Cleaners; ma quando scopre una valigetta piena di soldi, viene inconsapevolmente coinvolta in un conflitto con una banda criminale capitanata da uno spietato boss della malavita, pronta a tutto per riappropriarsi del bottino, tra disavventure e colpi di scena. Nei panni del capo della gang criminale c'è proprio Antonio Banderas, protagonista della clip, mentre Jonathan Rhys Meyers è uno degli addetti alle pulizie ed eroe principale della storia.