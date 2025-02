Cittadinanza, Magi (+E): Meloni scelga data, ma niente furbate Roma, 7 feb. (askanews) - "Oggi è arrivata la sentenza della Corte costituzionale che ha chiarito i motivi dell'ammissibilità. Il quesito sulla cittadinanza è chiaro, omogeneo, univoco e sarà un momento di scontro politico democratico nel nostro Paese. Sarà anche un momento di polarizzazione. Noi intanto chiediamo alla presidente Meloni di individuare la data in cui si terrà il referendum insieme al comitato promotore. Non si facciano le solite 'furbate di metterlo nel fine settimana tra il 25 aprile e il primo maggio". Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, a margine del quarto congresso del partito, a Roma. "Occorre garantire l'informazione sulla Rai e consentire il voto agli studenti e ai cittadini fuori sede che è quello che il governo ha già approvato in prima lettura alla Camera", ha sottolineato. "Sul merito della questione significa contrastare le menzogne della destra che equipara il fenomeno migratorio alla criminalità. La cittadinanza riguarda persone legalmente residenti, regolari che non hanno commesso reati e che sono in regola con il pagamento delle tasse. Riguardano la realtà sociale già oggi dell'Italia", ha concluso.