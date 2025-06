Cittadinanza, attivista Kwanza: "Come cittadina italiana sono delusa" Roma, 9 giu. (askanews) - "Come cittadina italiana a livello individuale sono molto delusa dai miei concittadini e concittadine, perché questo era un momento in cui potevamo esprimere la nostra opinione su una questione che non ha a che vedere con i partiti, anzi siamo chiamati noi come cittadini a decidere sulla vita di persone che non hanno la possibilità di decidere, perché dovevamo decidere su persone che non hanno la cittadinanza italiana. Questa è in parte una mancata responsabilità di noi cittadine e cittadini, spero che questo trend cambi, perché è giusto, anche quando non si è d'accordo andare ad esprimere la propria opinione, questo è il principio della democrazia": lo ha affermato Kwanza Musi Dos Santos, attivista del comitato di cittadinanza, a margine della conferenza stampa dopo la chiusura dei seggi alla Soho House a Roma. "Assolutamente non è una sconfitta, meno dell'1% della copertura mediatica sui tg della Rai rispetto a questo referendum e anche non era spalleggiato da alcun partito in particolare. Questo è un risultato popolare", ha aggiunto.