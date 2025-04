Città Verde, complesso residenziale di sostenibilità certificata Roma, 11 apr. (askanews) - Un primo traguardo è stato tagliato nel complesso residenziale, Città Verde, da parte de La Leva, impresa specializzata in soluzioni abitative all'avanguardia. È stato annunciato, presso il complesso residenziale situato nel nuovo quartiere di Colle Ardeatino a Roma, l'ottenimento della certificazione GBC Home con livello di raiting Silver di Green Building Council Italia per tre edifici di Città Verde. Abbiamo parlato con Alessandro Guglielmi, architetto dell'impresa La Leva e Founder di Città Verde: "È la prima esperienza di edilizia sostenibile certificata, accessibile a tutti. La mia impresa ha anticipato i tempi, da oltre dieci anni applichiamo la normativa e la direttiva europea sul processo di decarbonizzazione prevista nel 2030 e questo ci ha dato un vantaggio di prodotto e di mercato". La cerimonia di apposizione delle targhe si è svolta alla presenza anche dell'Assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia che ha sottolineato l'impegno nell'evoluzione dell'edilizia capitolina. "Noi vogliamo che questi esempi diventino in realtà anche un impegno di tutti gli imprenditori a Roma e lo vogliamo anche imporre attraverso delle innovazioni che presto porteremo nel regolamento edilizio della città affinché anche le primalità e i vantaggi che possono essere sia fiscali che urbanistici siano proprio legati alla qualità degli interventi edilizi e al rispetto degli standard più elevati in termini di risparmio energetico e di obiettivi ambientali". Un traguardo raggiunto da La Leva che, anche grazie a più di 60 anni d'esperienza e oltre 3.000 unità immobiliari realizzate, ha messo a punto una serie di buone pratiche per traghettare l'edilizia tradizionale verso la sostenibilità e l'innovazione.