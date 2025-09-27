Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, cercano l’incidente

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l'incidente
Video
VideoCisgiordania, l'Esercito israeliano fa esplodere la casa di un palestinese
27 set 2025
Cisgiordania, l'Esercito israeliano fa esplodere la casa di un palestinese

L'uomo e' accusato di aver compiuto un attentato a colpi d'arma da fuoco a Gerusalemme