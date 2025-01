Cingolani: Starlink può servire, ma sicurezza dati dipende da noi Roma, 28 gen. (askanews) - Starlink vende banda satellitare, quindi "se quello è il mercato e mi serve della banda me la compro là", ma "la sicurezza che poi introduco nell'utilizzo di questa banda è mia, dipende da me". Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, a margine della presentazione della Fondazione Leonardo Ets alla Camera dei deputati. "L'Italia non si può alleare con Starlink, l'Italia è una nazione, Starlink è una struttura che vende servizi satellitari, è un'azienda", ha sottolineato rispondendo ad una domanda. "Quello che può succedere è che delle aziende, fra cui Leonardo, si parlino - ha aggiunto - ora la domanda da farsi è: in questo momento chi è che vende banda? Se io voglio comprare banda satellitare dove la compro? In questo momento ho Starlink per certe applicazioni. Se quello è il mercato e mi serve della banda, me la compro là". Ma, ha previsto Cingolani, "la sicurezza che poi introduco nell'utilizzo di questa banda è mia, dipende da me. Qui si tratta di questioni tecnico commerciali, la sicurezza del dato deve essere garantita dall'operatore, che in questo caso può essere un operatore come Leonardo".