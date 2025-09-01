Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gps Von der LeyenIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaAurora borealePutin CinaSinner
Acquista il giornale
VideoCina, vertice Sco 2025: Putin e Modi camminano tenendosi per mano
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Cina, vertice Sco 2025: Putin e Modi camminano tenendosi per mano

Cina, vertice Sco 2025: Putin e Modi camminano tenendosi per mano

Saluti calorosi tra i due leader, che non si fanno mancare una camminata mano nella mano