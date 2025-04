Cina: Usa hanno trasformato i dazi in un'arma, vanno contro il mondo Pechino, 10 apr. (askanews) - La Cina ha dichiarato che i dazi americani vanno "contro il mondo intero", un'affermazione arrivata attraverso Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler aumentare i dazi per la Cina fino al 125%. I dazi statunitensi "danneggiano seriamente il sistema multilaterale basato sulle regole" ha aggiunto. Interpellato dalla stampa, Lin ha definito i dazi statunitensi "una palese sfida ai principi universali e uno scontro con il mondo intero". "Gli Stati Uniti hanno trasformato i dazi in un'arma per esercitare estrema pressione e ottenere un guadagno egoistico. Questo viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi di tutti i paesi, viola gravemente le regole del Wto, danneggia il sistema commerciale multilaterale basato su regole e compromette la stabilità dell'ordine economico globale", ha affermato.