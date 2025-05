Cina spera in pace giusta ed esorta Russia-Ucraina a dialogo diretto Pechino, 16 mag. (askanews) - La Cina spera in un accordo di pace "giusto" e "duraturo" tra Russia e Ucraina, mentre Mosca e Kiev si preparano a tenere i loro primi negoziati diretti dal 2022 a Istanbul. Lin Jian, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese: "Sosteniamo tutti gli sforzi dedicati alla pace e incoraggiamo Russia e Ucraina ad avviare negoziati diretti e ad impegnarsi in un dialogo diretto. Auspichiamo che tutte le parti interessate continuino i colloqui e le negoziazioni al fine di raggiungere un accordo di pace giusto, duraturo e vincolante, accettabile per tutte le parti, al fine di raggiungere una soluzione politica della crisi ucraina".