Cina: pronti a ruolo costruttivo per de-escalation India-Pakistan Milano, 7 mag. (askanews) - La Cina è pronta a svolgere un "ruolo costruttivo" con la comunità internazionale per contribuire a una de-escalation tra India e Pakistan. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian nella quotidiana conferenza stampa a Pechino. "Siamo pronti a lavorare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nell'alleviare le attuali tensioni" ha detto Lin.