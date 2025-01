Cina: bene tregua a Gaza, ora accordo per cessate il fuoco permanente Pechino, 16 gen. (askanews) - La Cina ha dichiarato di accogliere con favore l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza tra Israele e il gruppo militante di Hamas, sperando che "possa essere efficacemente attuato per raggiungere un cessate il fuoco completo e permanente a Gaza".