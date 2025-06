Cile, i danni dopo il sisma di magnitudo 6.4 nella regione di Atacama Copiaco (Atacama), 7 giu. (askanews) - Un potente terremoto di magnitudo 6.4 è stato registrato in Cile; secondo il Servizio nazionale di prevenzione e risposta ai disastri del Paese, l'epicentro è stato a circa 54 chilometri a sud di Diego de Almagro, nella regione di Atacama. Non si sono registrate vittime ma ripercussioni sul servizio elettrico e lievi frane, secondo quanto riferito dalle autorità. Nelle immagini si vedono i danni agli edifici, vetri distrutti, crolli e secondo quando mostrato dai media locali ci sono state piccole frane in diverse zone della città di Copiapò, 800 km a Nord di Santiago. "A causa del terremoto, 23.000 clienti hanno subito l'interruzione della fornitura di energia elettrica nella regione di Atacama" e sono state segnalate piccole frane, ha dichiarato Miguel Ortiz, vicedirettore della gestione delle emergenze presso il Servizio nazionale di prevenzione e risposta ai disastri. La società statale Codelco, il più grande produttore di rame al mondo, ha dichiarato che nessuna delle sue operazioni nella zona "ha riportato danni a persone o strutture". Il Cile è uno dei Paesi più attivi al mondo dal punto di vista sismico. Sul suo territorio convergono tre placche tettoniche: quella di Nazca, quella sudamericana e quella di Atacama. Nel 2010 un terremoto di magnitudo 8.8, seguito da uno tsunami, ha causato più di 520 morti.