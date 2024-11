Cibersecurity: quanto conta poter scegliere il proprio router Milano, 25 nov. - Vivere in un mondo iperconnesso come quello in cui siamo immersi comporta dei rischi notevoli per la sicurezza, e a confermarlo c'è la cronaca quotidiana. Quanto è importante poter scegliere il proprio router in un contesto del genere? Si tratta di una questione per soli tecnici o c'è qualcosa di più? La libertà di scegliere il proprio dispositivo è un tema di crescente importanza nell'ambito delle politiche digitali. E se alcuni paesi hanno già legiferato per garantire ai consumatori questo diritto, nei fatti molti utenti si vedono per diversi motivi ancora costretti ad utilizzare i router forniti dai provider, limitando la propria libertà di scelta e, soprattutto, la possibilità di mettere in sicurezza la propria rete. Temi di cui si discute da diversi anni, analizzati con precisione da Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia: "Dal 2015, in particolare, dopo la delibera dell'Unione Europea in merito alla net neutrality, siamo riusciti ad arrivare ad un livello soddisfacente per quanto riguarda questa normativa. Questo però più per gli addetti ai lavori che per il consumatore finale". Molti consumatori, infatti, non sono pienamente consapevoli dei vantaggi di utilizzare un router scelto in autonomia, come il miglioramento della sicurezza, della privacy e delle prestazioni di rete. Tema su cui Keenetic sta puntando molto: "La possibilità dell'utente di tutelarsi e in qualche modo proteggersi per quello che riguarda la connessione, che sia domestica o ad uso aziendale, è fondamentale. Tant'è che la consapevolezza da parte degli utenti diventa un'esigenza, intesa come la possibilità di creare una rete sicura all'interno di un'abitazione o di un'azienda". Un passaggio rallentato anche dall'ostruzionismo dei grandi operatori, spesso poco trasparenti nel proporre offerte che lascino all'utente la possibilità di scelta sul proprio router. Un tema, quello del modem libero, fondamentale per garantirsi sicurezza e privacy, su cui occorre creare, con il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, una nuova e maggiore consapevolezza.