"Ciao Luca", a Roma i funerali di Giurato fra amici e colleghi Roma, 13 set. (askanews) - "Ciao Luca", fra gli applausi. Luca Giurato è stato salutato come si saluta un amico all'arrivo del feretro alla Chiesa degli artisti a Roma, in piazza del Popolo, dove si sono svolti i funerali del giornalista Rai morto a 84 anni. Oltre ai familiari presenti tanti colleghi dei lunghi anni di conduzione a Unomattina e non solo, come Mara Venier, Paola Saluzzi, Amedeo Goria, Livia Azzariti, Eleonora Daniele, presente anche Pierferdinando Casini oltre a amici e gente comune. La moglie Daniela Vergara in chiesa ha letto la poesia di Montale "Ho sceso dandoti il braccio" e ha voluto ricordare la spontaneità che lo ha portato ad essere molto amato, "non ha mai fatto differenze con nessuno, trattava tutti allo stesso modo".