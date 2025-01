Ciani (Ds): testimonianze vittime Almasri aggravano quanto accaduto Milano, 29 gen. (askanews) - "Ascoltare dalla voce di chi nei campi libici purtroppo c'è stato a lungo e ha subito torture e vessazioni le parole che abbiamo ascoltato ora aggravano ancora di più quello che è accaduto in questi giorni. Purtroppo le persone che qui hanno dato la loro testimonianza hanno conosciuto da vicino Almasri, anche troppo vicino purtroppo, e oggi il loro dolore nel vedere come il loro torturatore sia stato liberato dall'Italia è qualcosa che costituisce una vergogna ancora più forte per il nostro Paese e per le istituzioni che hanno permesso questo. Purtroppo i lager di Mitiga e le politiche migratorie della Libia e gli accordi con l'Italia e l'Europa vanno stoppati, ridiscussi e sicuramente bisogna trovare il modo di tutelare le tante persone violentate, torturate, uccise in quei luoghi". Lo ha dichiarato il parlamentare di Democrazia Solidale (gruppo Pd) Paolo Ciani, a margine della conferenza stampa "Refugees in Lybia" alla Camera dei Deputati in presenza di alcune delle vittime di tortura del generale libico.