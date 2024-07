Ci sono sei persone indagate per il naufragio di Cutro Cutro, 23 lug. (askanews) - Ci sono sei indagati per il naufragio di Cutro. La Procura della Repubblica di Crotone ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini sui soccorsi al caicco naufragato a Steccato di Cutro (Crotone) la notte del 26 febbraio del 2023 provocando la morte di almeno 94 persone. Gli indagati sono quattro uomini della Guardia di finanza e due della Guardia costiera in relazione alle operazioni di soccorso, il processo dovrà stabilire se ci sono stati ritardi e di chi sono le responsabilità. Quella notte, col mare in burrasca, la barca malandata su cui viaggiavano almeno 180 migranti partiti dalla Turchia naufragò a pochi metri dalla riva. Fra le vittime ci sono 35 bambini e un numero imprecisato di dispersi. I primi a soccorrere i sopravvissuti i pescatori del luogo che al buio salvarono chi poterono dall'acqua.