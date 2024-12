Christopher Aleo, cartolarizzazione come soluzione al Superbonus Roma, 19 Dic. (askanews) - La cartolarizzazione dei crediti fiscali legati al Superbonus 110% rappresenta una delle operazioni più innovative degli ultimi anni in Italia, capace di offrire soluzioni concrete alle imprese e ai cittadini colpiti dalla crisi. Christopher Aleo, CEO di iSwiss, società specializzata in soluzioni finanziarie innovative, spiega l'importanza di questo strumento: "Abbiamo creato un modello che permette di sbloccare liquidità immediata senza gravare sui fondi pubblici, dando una nuova chance a chi è rimasto bloccato dalle difficoltà burocratiche." Il progetto, nato per risolvere le problematiche generate dalla gestione del Superbonus, ha dovuto affrontare molteplici ostacoli, ma ha saputo evolversi grazie a un approccio dinamico e collaborativo. "Non è stato semplice adattarsi ai continui cambi normativi", racconta Aleo, "ma la nostra determinazione ci ha permesso di costruire una soluzione che guarda al futuro, sia per il mercato italiano che per quello internazionale." Le operazioni di cartolarizzazione condotte da Aleo e dal suo team si estendono anche a progetti green e sostenibili in Africa e Moldavia, dimostrando la flessibilità e l'impatto positivo di questo strumento. "La cartolarizzazione non è solo una risposta alle sfide del presente, ma un investimento sul futuro. Credo fermamente che sia il momento di costruire una finanza più inclusiva, capace di creare opportunità per tutti." Grazie a partnership con istituzioni internazionali, iSwiss è riuscita a portare avanti operazioni che non solo risolvono problemi locali, ma offrono anche una prospettiva globale. Attraverso una gestione trasparente e la collaborazione con partner internazionali, la cartolarizzazione si afferma come una strada concreta per rilanciare il tessuto economico, unendo innovazione e pragmatismo. La visione di Aleo è chiara: utilizzare la finanza come motore di sviluppo e innovazione. "La cartolarizzazione non è solo una risposta alle crisi attuali," conclude, "ma uno strumento per mettere al centro le persone e le loro esigenze." Con questa filosofia, iSwiss sta ridefinendo il ruolo delle istituzioni finanziarie, aprendo nuove strade per imprese e cittadini.