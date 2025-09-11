Christian Greco: continuiamo a escludere dall'accesso alla cultura Venezia, 11 set. (askanews) - "Anche al Museo Egizio in un ultimo survey abbiamo visto che il 70 % della nostra popolazione adulta ha un titolo di studio equivalente a una laurea magistrale o superiore. Questo da un lato è importantissimo, dall'altro significa anche che continuiamo a escludere parti della popolazione a volte è anche semplicemente la localizzazione di un museo che si trova in centro città e che quindi davanti a quella soglia invisibile che viene vista quasi come insormontabile". Lo ha detto ad askanews il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, parlando dell'accesso reale alla cultura nel nostro Paese. "Ecco quindi gli esempi, anche qui si moltiplicano - ha aggiunto Greco - mi viene in mente uno per tutti il Victoria&Albert Museum che adesso ha aperto una seconda sede: uscire dai luoghi storici e andare anche a radicarsi, a fare un po' da cerniere in quelle parti della società che più lontane si sentono dal museo. C'è ancora tantissimo da fare, noi ormai da dieci anni facciamo questa attività costante del museo fuori dal museo, insieme a Compagnia di San Paolo degli snodi culturali, andiamo in quei luoghi in cui coloro i quali li vivono non si sentono partecipi della vita culturale per cercare di dire con forza appunto che il museo è di tutti".