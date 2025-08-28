Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sorteggio ChampionsMontagne russe CinecittàChiusura forum PhicaPensioni settembre 2025Influenza Australia
Acquista il giornale
VideoChiude il sito sessista, denunce da tutta Italia. Verifiche della polizia postale sulla gestione
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Chiude il sito sessista, denunce da tutta Italia. Verifiche della polizia postale sulla gestione

Chiude il sito sessista, denunce da tutta Italia. Verifiche della polizia postale sulla gestione

Il sito sessista Phica.eu chiude dopo le polemiche