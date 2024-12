Chieti: nasce il Gruppo Consiliare TETI Roma, 2 dic. - Si apre un nuovo capitolo per la politica cittadina di Chieti con la costituzione del Gruppo Consiliare TETI. La formazione, composta dai consiglieri comunali Nunzia Castelli, Bruno Di Iorio, Vincenzo Ginefra, Filippo Di Giovanni e Serena Pompilio, si propone come un laboratorio politico straordinario, nato per restituire alla città il prestigio e la centralità che merita. Ne parla Filippo Di Giovanni: il Gruppo TETI si configura come un esempio concreto di collaborazione politica e professionale. Lontano da logiche di partito, il progetto intende mettere al centro il benessere della città e dei suoi abitanti. Trasparenza: garantire una gestione chiara e responsabile delle Il consigliere Filippo Di Giovanni sottolinea ancora: "Per troppo tempo a Chieti è mancata una strategia di lungo respiro. Ora vogliamo mettere a disposizione della città tutte le nostre competenze per farla tornare a essere un capoluogo degno di questo nome."