Chiasso, al m.a.x. museo bici e moto raccontate con i manifesti Chiasso, 30 mar. (askanews) - Il m.a.x. museo di Chiasso ospita la mostra "Bicicletta e motocicletta fra grafica e design", un progetto che si inserisce nell'ambito dell'approfondimento pluriennale che l'istituzione svizzera dedica ai mezzi di trasporto, ed è frutto di uno studio approfondito sui veicoli della prima mobilità. Nella mostra, curata da Stefano Pivato, Giorgio Sarti e Nicoletta Ossanna Cavadini e realizzata anche in collaborazione con il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso e altre istituzioni italiane, sono esposte opere che attraversano due secoli, da Dudovich ad Armando Testa. "Diremo che in un'accezione ancora più larga - ha detto ad askanews Cavadini, che dirige il museo - si racconta il progresso industriale. Ed è ancora più accattivante riuscire a calarsi in questo mondo, che in fin dei conti ci racconta una grande voglia di progredire e di accorciare le distanze, di conoscere il mondo e di aprirsi all'altro, al diverso, all'innovazione. E tutti questi esperimenti e queste modalità anche di sorpresa e di ciò che corrispondeva a essere quel mezzo per l'epoca è ben rappresentato dal manifesto". Nel corso del tempo, biciclette e motociclette hanno dettato tendenze stilistiche e contribuito a costruire miti della modernità. La mostra si propone di indagare in quale modo possano essere considerati questi mezzi di trasporto: non solo dal profilo storico e tecnologico, ma anche estetico, simbolico e sociologico. Con uno sguardo che arriva fino al nostro presente. "Noi capiamo la pubblicità d'oggi - ha concluso la direttrice del m.a.x. - se guardiamo bene quello che stato tutto il processo esecutivo e anche i vari passaggi tecnici". L'esposizione, che è anche una manifestazione del dialogo culturale tra Svizzera e Italia, è aperta la pubblico a Chiasso fino al 20 luglio.