Chiara Amirante: nuovo libro su trappole e impedimenti all'amore Roma, 8 ott. - Possessività e gelosia, dipendenze affettive, narcisismo patologico ed egocentrismo nutriti da bassa autostima e presunzione di invincibilità: un deserto affettivo che coinvolge tanti giovani e famiglie con esiti talvolta drammatici. Per la collana "Spiritherapy", un manuale pratico di "ri-educazione sentimentale" per imparare a riconoscere relazioni non sane e maniere distorte di amare riportando al centro la gratuità e autenticità del vero amore: un'altra tappa del percorso di guarigione del cuore della fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti. "Tante volte si spaccia per amore ciò che in realtà è egoismo; si spaccia per amore ciò che in realtà è emozione, passione, attrazione o anche possesso dell'altro. C'è bisogno di amore; c'è bisogno di amare; c'è bisogno di imparare veramente ad amare!" Ogni giorno veniamo bombardati da un'infinità di stimoli che ci inducono a pensare che solo soddisfacendo il nostro bisogno di piacere, di possedere, di successo ci sentiremo realizzati e potremo dirci finalmente felici. Ciò che si tende a dimenticare, però, è che il bisogno fondamentale dell'uomo, insito nella sua stessa natura, è solo uno: amare ed essere amato. Ma allora perché spesso siamo proprio noi a mettere ostacoli sul nostro cammino verso l'amore, a cadere nelle trappole che ci impediscono di costruire relazioni autentiche, appaganti e di profonda comunione? La possessività, il controllo, la gelosia, la paura di essere giudicati, il bisogno di approvazione, una bassa autostima, l'anteporre l'apparire all'essere sono solo alcune delle possibili spie che ci dicono che non stiamo vivendo le nostre relazioni in modo sano. Sono sintomi di un'insicurezza di fondo che ci porta a indossare maschere per mostrare la versione di noi che pensiamo che gli altri vogliano vedere. Dobbiamo invece sforzarci di farci conoscere per ciò che siamo, scoprire noi stessi nella nostra unicità, nei punti di forza e nelle meravigliose potenzialità che ci caratterizzano, e imparare a individuare gli atteggiamenti disfunzionali propri del nostro modo di amare. Solo così potremo apprendere l'arte dell'Amore vero. Chiara Amirante continua, con questo nuovo libro, il percorso della "Spiritherapy", che ha aiutato e aiuta migliaia di persone in tutto il mondo a guarire il proprio cuore, trovare la pace e vivere nella luce della gioia piena.