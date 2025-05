Chezia Bassano, un modello di centro estetico virtuoso Roma, 09 Mag. - In un contesto in cui il settore estetico è spesso percepito come frammentato e standardizzato, Chezia Bassano si distingue come un esempio di successo e resilienza. Il suo approccio, racchiuso nel Metodo Le Charme, rappresenta oggi una delle espressioni più evolute dell'Estetica Avanzata in Abruzzo, dimostrando che con passione e dedizione non ci sono limiti al successo. "Non volevo aprire un semplice centro estetico", racconta Chezia. "Volevo creare un percorso, qualcosa di unico e che facesse davvero la differenza." Così nel 2001, con la collaborazione di suo marito, nasce Le Charme: una visione fatta di studio, ascolto e protocolli scientificamente validati. Un metodo riconosciuto per la sua efficacia e per l'attenzione assoluta alla personalizzazione del trattamento. In un settore caratterizzato da numerose difficoltà strutturali, Chezia ha saputo ideare e costruire un modello resiliente e virtuoso che continua ad espandersi grazie ad un'identità forte e ben definita, con una squadra che oggi conta 18 collaboratori ed una sede da oltre 300 metri quadri. "Il nostro non è un centro estetico tradizionale", spiega Chezia, "abbiamo investito in tecnologia e formazione per offrire trattamenti avanzati e personalizzati". Dietro ogni scelta c'è una visione chiara e una grande passione, ma anche un valore imprescindibile: la famiglia. "Abbiamo due figli, Cheren e Pierluca", prosegue Chezia, "e con mio marito siamo riusciti a bilanciare la nostra vita personale con quella professionale". Nel corso degli anni, Chezia è riuscita a trasformare le sfide in opportunità, strutturando un ambiente di lavoro che valorizza le persone e promuove la crescita personale e professionale. "Il nostro Metodo è costoso, e il suo valore è basato su anni di ricerca e sviluppo", afferma Chezia, sottolineando l'importanza di offrire qualità piuttosto che competere solo sul prezzo. A riprova di questo, Chezia ha sviluppato una linea cosmetica esclusiva, formulata con un approccio innovativo: l'uso di acqua vibrazionale come base dei prodotti, una scelta che integra l'estetica con la bioenergetica. "Volevamo che i prodotti fossero coerenti con il nostro metodo, basati su attivi efficaci e vibrazioni funzionali: per questo abbiamo puntato verso una linea personalizzata, studiata appositamente per essere in sintonia con i nostri valori" Guardando al futuro, Chezia non parla solo di espansione o di numeri: il suo obiettivo è quello di continuare ad innovare, formare, ispirare. "Vogliamo mantenere sempre al centro la soddisfazione del cliente", conclude Chezia. "La bellezza non è solo un risultato estetico: è una trasformazione autentica che parte da dentro. E vogliamo continuare ad essere accanto a chi sceglie di prendersi cura di sé con consapevolezza"