Charlie Dalin ha vinto la regata Vendée Globe intorno al mondo Sables-d'Olonne (Francia), 14 gen. (askanews) - Lo skipper francese Charlie Dalin ha vinto la regata Vendée Globe intorno al mondo, tagliando il traguardo al largo della costa della Bretagna in un tempo record. Dalin per festeggiare ha acceso dei razzi di segnalamento dopo aver tagliato il traguardo. Dalin è entrato nel porto di Sables-d'Olonne all'alba accompagnato dal suono di clacson. Il suo tempo di 64 giorni, 19 ore, 22 minuti e 49 secondi ha battuto di oltre nove giorni il record stabilito da Armel Le Cleac'h nel 2017. La vittoria di Dalin, che era arrivato secondo nell'ultima edizione della regata, è stata ancora più importante perchè nel 2021, pur avendo tagliato per primo il traguardo era stato retrocesso al secondo posto. Il secondo classificato Yannick Bestaven era stato dichiarato vincitore dopo aver ricevuto un bonus di tempo per essere andato in aiuto di un rivale in difficoltà.