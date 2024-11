Champions, Fonseca: "Siamo vicini alla popolazione di Valencia" Madrid, 5 nov. (askanews) - Un pensiero per le vittime dell'alluvione a Valencia, l'allenatore del Milan alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid ha detto di essere vicino alla popolazione. Poi ha parlato di calcio: "Non partiamo favoriti. questa è l'unica cosa per cui la sfida di domani e il derby di settembre sono simili, ma sono convinto di fare una bella partita anche se il Real è una grandissima squadra, la grande favorita per la vittoria finale". Eppure il Milan arriva con il suo carico di storia, con nuovi giocatori di spessore internazionale, con Maignan pronto a opporsi al connazionale Mbappé e con Leao titolare.