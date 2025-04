"Cesare Pozzo": serve una legge quadro per la Sanità integrativa Roma, 10 apr. (askanews) - "Tre sono i pilastri della sanità italiana: sanità pubblica, integrativa e privata. Da fonti Istat, riferite al 2023, su 176 miliardi di euro di spesa sanitaria nazionale, 40 miliardi di euro sono sostenuti direttamente dalle famiglie italiane. Abbiamo 4 milioni e mezzo di italiani che rinunciano a curarsi per problemi economici e per le lunghe liste di attesa, 16 milioni che risultano usufruire di forme sanitarie integrative e altri ancora, per 40 miliardi di euro, si curano di tasca propria. Il servizio pubblico è sotto-finanziato e le 324 forme di sanità integrativa necessitano di essere regolate da una legge quadro di dettaglio. Il divario di reddito determina la possibilità o meno di prevenzione e cura. In questo quadro, il modello del mutuo soccorso, quello vero, come quello della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo - Ets, è un'efficace risposta al bisogno di servizi per la salute: difende il servizio pubblico e ribadisce il proprio ruolo sussidiario". Lo ha detto Andrea Giuseppe Tiberti, presidente della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo - Ets, nel corso dell'incontro "La normale diversità", un momento di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, dell'università, della cultura, dell'associazionismo su sanità pubblica e integrativa, in particolare sul modello del mutuo soccorso come efficace risposta sussidiaria al bisogno di servizi per la salute.