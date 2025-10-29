Ces 2026: il futuro dell'AI? Modelli specializzati e verticali

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Video
VideoCes 2026: il futuro dell'AI? Modelli specializzati e verticali
29 ott 2025
Amsterdam, 29 ott. (askanews) - L'AI è la tecnologia che modellerà il futuro nei prossimi anni. Ma come? Risponde Brian Comiskey, direttore delle ricerche di Cta (Consumer Technology Association), durante il Ces Unveiled Europe, l'evento tech di Amsterdam che anticipa le novità del Ces di Las Vegas, la più importante fiera del settore. "L'Ai trasformerà realmente i nostri dispositivi personali in piattaforme, oltre a offrire maggiore efficienza e ottimizzazione per le aziende - spiega - Quindi non si tratta più solo di grandi modelli linguistici o di Chat Gpt, ma di modelli più piccoli e specializzati che aiutano specifici settori verticali a migliorare, il che può davvero migliorare aree come l'automobile, l'assistenza sanitaria o persino l'agricoltura". Siamo nell'era della "trasformazione intelligente", dice. "L'intelligenza artificiale sta spingendo in avanti interi settori, ma come può davvero iniziare a cambiare e migliorare le capacità a tutto campo per consumatori, imprese e lavoratori? Questo è ciò che definirà davvero gli anni '20: come inizierà davvero a potenziare le nostre possibilità in piattaforme ed esperienze più personalizzate.

