Ces 2025, la barriera anti alluvioni che si gonfia in un minuto Las Vegas (Nevada), 7 gen. (askanews) - Arriva da una compagnia francese "FlowStop", un dispositivo gonfiabile pensato per proteggere gli edifici dalle alluvioni, presentato al Ces di Las Vegas 2025, l'evento tech di Cta. "Tutti i prodotti attualmente sul mercato sono pesantissimi e difficilissimi da installare. Questo è semplice, super leggero, facile da riporre, perché si può piegare e impermeabilizza le entrate della casa", ha spiegato Richard Aulio. Ma come funziona? Si gonfia prima la parte superiore che spinge contro la parete mette la protezione in posizione, poi quella inferiore che espandendosi preme contro il terreno creando la tenuta impermeabile. I tempi per gonfiarlo vanno da minimo un minuto a massimo di 4 a seconda delle dimensioni della barriera.