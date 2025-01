Ces 2025, il sensore che misura lo stress con la saliva Las Vegas (Nevada), 7 gen. (askanews) - Dalla startup di salute digitale Nutrix il primo sensore per misurare lo stress (CortiSense), uno dei vincitori degli Innovation Awards al Ces di Las Vegas 2025. Si comincia prelevando un piccolo campione di saliva. "Dopo usiamo questo device per misurare, aspettiamo 3 minuti e abbiamo la misurazione - spiega Maria Hahn - il cortisolo è l'ormone che nelle persone sane si alza la mattina e poi scende, e da queste misurazioni possiamo dire se la persona sta bene o no". Il dispositivo è un prototipo ma la startup sta procedendo al passaggio per la commercializzazione e spera di metterlo in vendita alla fine del 2025.