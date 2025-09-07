Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
VideoCernobbio, Zangrillo: "Colmare il divario salariale tra ministeri ed enti locali"
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cernobbio, Zangrillo: "Colmare il divario salariale tra ministeri ed enti locali"

Cernobbio, Zangrillo: "Colmare il divario salariale tra ministeri ed enti locali"

Il ministro: "Ho chiesto a Giorgetti di valorizzare in Manovra i dipendenti territoriali"