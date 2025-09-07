Lunedì 8 Settembre 2025
La lezione di Velasco
Doriano Rabotti
Cernobbio, Zangrillo: "Colmare il divario salariale tra ministeri ed enti locali"
7 set 2025
Cernobbio, Zangrillo: "Colmare il divario salariale tra ministeri ed enti locali"
Il ministro: "Ho chiesto a Giorgetti di valorizzare in Manovra i dipendenti territoriali"
