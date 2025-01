Cerimonia pubblica per ricordare Jean-Marie Le Pen a Parigi Parigi, 16 gen. (askanews) - Continua l'omaggio post mortem a Parigi per Jean-Marie Le Pen. Nella chiesa di Val-de-Grace si tiene una "cerimonia di omaggio religioso" al co-fondatore del Front National il principale movimento di estrema destra francese del dopoguerra. La funzione religiosa pubblica è stata organizzata per offrire ai suoi sostenitori la possibilità di ricordarlo, in molti sono arrivati in chiesa. Le Pen, morto all'età di 96 anni, è stato sepolto con una cerimonia privata nella sua città natale, La Trinité-sur-Mer, in Bretagna, accanto ai suoi genitori. E anche il funerale si è tenuto in forma strettamente familiare.