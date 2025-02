Centrosinistra, Magi (+E): serve luogo di confronto o ci si ferma a foto Roma, 7 feb. (askanews) - "Noi da mesi chiediamo alle altre forze di opposizione un luogo in cui si possa, in modo permanente discutere di obiettivi comuni e cominciare a costruire l'alternativa al governo Meloni". Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, a margine del quarto congresso del partito, a Roma. "Altrimenti ci si ferma alle foto e questo non è un modo politico di rappresentare e presentare agli elettori un'alternativa credibile. Si può partire da proposte concrete come è stato fatto con il salario minimo e individuarne altre, ma questo luogo deve esserci altrimenti si sta perdendo tempo", ha aggiunto.