Centinaia a messa a Callao in Perù per celebrare Leone XIV Callao, 10 mag. (askanews) - Centinaia di parrocchiani assistono alla messa celebrata dalla diocesi di Callao in Perù per festeggiare il neoeletto Papa Leone XIV, che ha trascorso quasi due decenni nel nord del Perù. Il pontefice Robert Prevost, nato negli Stati Uniti, è entrato nell'ordine agostiniano in Perù nel 1985 e ha ottenuto la cittadinanza peruviana nel 2015.