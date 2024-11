Censimento della popolazione: fondamentale collaborazione famiglie Milano, 13 nov. (askanews) - A circa un mese dall'avvio del Censimento della popolazione, proseguono le attività di raccolta dati sul territorio, con un 25,9% di questionari online compilati a livello nazionale, -1,2% rispetto al 2023. "È fondamentale la collaborazione delle famiglie campione - ha spiegato ad askanews Novella Cecconi, Responsabile Raccolta dati del Censimento - perché il censimento rileva tutte le caratteristiche socio-demografiche ed economiche delle famiglie che dimorano abitualmente sul territorio nazionale e locale. Per questo motivo già da inizio ottobre in tutti i principali e grandi comuni sono sul campo i rilevatori che stanno effettuando le interviste alle famiglie campione. A partire dal 4 novembre stanno iniziando ad andare sul campo i rilevatori di tutti i restanti comuni campione, circa 2.530, per supportare tutte le famiglie che non riescono a compilare autonomamente il questionario". Una rete locale ed esperta del territorio comunale è stata formata per dare supporto a tutte quelle famiglie che non riescono a compilare autonomamente il questionario. "Per qualsiasi tipo di assistenza - ha aggiunto Cecconi - le famiglie possono anche rivolgersi ai centri comunali di rilevazione che sono sparsi sul territorio nazionale e sono stati definiti, creati, in luoghi ben conosciuti dalle famiglie facilmente raggiungibili e possono anche compilare presso questi centri comunali di rilevazione il questionario online. Per qualsiasi altro tipo di assistenza e supporto, le famiglie possono contattare il numero verde ISTAT al numero 800-188-802, attivo tutti i giorni, compresi sabati e domeniche, dalle 9 alle 21". L'assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.