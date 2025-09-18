Cena di gala con tutti gli onori per Donald Trump al Castello di Windsor Windsor, 18 set. (askanews) - Clima da Downton Abbey, uno spettacolo accuratamente orchestrato dal governo britannico e dalla famiglia reale ha offerto a Donald Trump a Windsor un'accoglienza sfarzosa. La cena di Stato di mercoledì sera al Castello è stata particolarmente sontuosa. Ospitata nella St. George's Hall, l'evento ha visto Trump e diversi membri della sua amministrazione mescolarsi sia con la nobiltà britannica che con i leader del mondo degli affari. Su un lato del grande tavolo da banchetto della sala lungo 47 metri i posti erano sistemati per il Segretario di Stato Marco Rubio, Re Carlo III, Trump e Catherine, principessa del Galles. Sull'altro lato: il Segretario del Tesoro Scott Bessent, la Regina Camilla, Melania Trump in abito giallo oro di Carolina Herrera e il Principe William. Un centinaio di membri dello staff hanno servito un totale di 160 ospiti. Tra questi c'erano il primo ministro Keir Starmer; Rupert Murdoch di News Corp; Tim Cook, amministratore delegato di Apple; e l'amministratore delegato di Open AI, Sam Altman; il gotha della tecnologia Usa alla corte d'Inghilterra per rinnovare gli omaggi al leader della Casa Bianca.