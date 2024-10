Celebrazione Radio e Tv a NY, Vitale (US Wind): ruolo pedagogico Roma, 16 ott. (askanews) - "US Wind è un protagonista dello sviluppo dell'energia eolica offshore negli Usa, con un portafoglio progetti di circa 1,7 GW. E' un settore innovativo, relativamente nuovo negli Usa e nuovissimo in Italia. Pertanto non è infrequente scontrarsi con posizioni pregiudiziali su questa industria, negli Usa con una opinione pubblica molto polarizzata, molte volte l'utenza conferma le opinioni dei media in cui si rispecchia, mentre in Italia dove la polarizzazione su certi temi è minore e dove sopprattutto il servizio pubblico svolge ancora un ruolo pedagogico e di divulgazione sull'intera scala nazionale ritengo che l'apporto della radio e della Tv possa essere molto importante per illustrare con trasparenza rischi ma soprattutto benefici di questa nuova industria. In termini di creazione di posti di lavoro, di crescita economica generale delle comunità coinvolte, in termini di turismo minimizzando moltissimo l'impatto paesaggistico. L'Italia con un patrimonio di circa 7500 km di coste ancora importa gran parte del proprio fabbisogno energetico dall'estero. Quindi bisogna marcare un deciso cambio di passo per iniziare a essere noi un esportatore netto di energia e abbiamo le risorse naturtali per farlo. Per questo ritengo che il servizio pubblico Radio TV possa avere un ruolo importantissimo di pedagogia nazionale". Lo ha dichiarato Salvo Vitale, Consigliere di Amministrazione di US Wind, in occasione dell'evento al Consolato Generale a New York sui 100 anni della radio e i 70 della TV segnalando anche come "Il Gruppo Toto e' lieto di poter contribuire ad un evento di grande rilievo culturale come questo, che contribuisce a rafforzare i legami culturali ed economci tra Stati Uniti e Italia. L'attivita' del Gruppo Toto nel campo delle energie rinnovabili offshore negli Stati Uniti dimostra che le esperienze e il know-how maturati negli Stati Uniti possono essere replicati virtuosamente in Italia per accelerare il processo di transizione ecologica e la creazione di una nuova filiera industriale nel nostro Paese ".