Martedì 16 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
Video
VideoCede il tetto, operaio muore nel Milanese mentre monta pannelli solari
16 set 2025
Cede il tetto, operaio muore nel Milanese mentre monta pannelli solari

Aveva 36 anni, l'infortunio a San Giuliano Milanese