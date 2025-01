Cecilia Sala libera: l'abbraccio con il compagno e con i genitori Roma, 8 gen. (askanews) - E' scesa sorridente dal Falcon che l'ha riportata in Italia la giornalista italianaCecilia Sala, liberata dopo alcune settimane di detenzione in Iran. L'aereo è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino, appena è scesa è corsa ad abbracciare il compagno Daniele Raineri, anche lui giornalista, e i genitori Elisabetta Vernoni e Renato Sala, poi l'incontro la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Adesso devi solo stare serena, non dire niente. Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte". Così la premier Giorgia Meloni ha accolto Cecilia Sala a Ciampino. "Grazie", le ha ha detto la giornalista, al che la presidente del Consiglio le ha risposto: "E figuriamoci".