17 set 2025
Cdp, Scannapieco: accordo con Confindustria per sostenere le imprese

Roma, 17 set. (askanews) - L'accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria "serve soprattutto a far conoscere al mondo delle imprese, che è un mondo resiliente, forte, un'eccellenza italiana, quelli che sono gli strumenti che Cassa Depositi e Prestiti può mettere a disposizione. "Oggi abbiamo, con il nuovo piano strategico, deciso di sostenere direttamente imprese anche più piccole, di prendere più rischio, crediamo che ci sia un tema di competitività e che le imprese devono crescere, devono essere di dimensioni maggiori. L'idea è di andare in giro, non avere una Cassa statica, ma una Cassa che va sul territorio, che lo fa insieme al Confindustria, per spiegare tutte le opportunità che possono essere offerte per sostenere la competitività italiana". Lo ha detto l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, a margine della firma dell'intesa con Confindustria.