Casu (PD): Carenza di autisti problema di sistema Roma, 5 feb. (askanews) - "La carenza di autisti è un problema di sistema che riguarda tutte le componenti del settore trasporti. Un problema che riguarda innanzitutto le condizioni di lavoro e di salario, a partire soprattutto dal trasporto pubblico locale: a questo proposito, è stata siglata un'intesa tra i sindacati e le imprese, a dicembre, per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri ma ancora non è partito perché il governo non è riuscito a garantire la relativa copertura finanziaria". Lo ha detto Andrea Casu, Vicepresidente Commissione Trasporti, Camera (PD) intervenendo a Largo Chigi, format televisivo di The Watcher Post. "Il tema riguarda innanzitutto la necessità di mettere di più nelle tasche di chi guida i mezzi nelle nostre città, perché altrimenti le persone scelgono di non fare quel lavoro: a Roma con 1300 euro di salario base di primo ingresso non è possibile vivere per chi deve mantenere una famiglia". Poi ha aggiunto: "per aprire le porte di questo lavoro alle nuove generazioni dobbiamo uscire da uno schema che è anche culturale: tornare a riconoscere il ruolo sociale fondamentale delle donne e gli uomini che garantiscono i trasporti nel paese. Giusto abbassare l'età e prevedere bonus per le patenti ma servirebbe di più: dobbiamo andare nella direzione del life long learning per permettere a chi guida di dominare per tutta la vita le nuove regole e tecnologie. Se non cambiamo prospettiva rimettendo al centro il fattore umano e orientando le opportunità dell'innovazione nella direzione di garantire migliori condizioni di lavoro e più sicurezza sarà ogni anno più difficile trovare persone disponibili a mettersi alla guida".