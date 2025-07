Carri funebri per riportare la salma di Diogo Jota in Portogallo Cernadilla (Zamora), 3 lug. (askanews) - Due carri funebri portoghesi sono arrivati in Spagna per riportare a casa le salme di Diogo Jota e di suo fratello. Il 28enne giocatore del Liverpool e Andre Silva sono morti giovedì in un incidente stradale nella provincia nord-occidentale spagnola di Zamora. La Guardia Civil ha dichiarato che un veicolo su cui viaggiavano è uscito di strada ed è andato a fuoco poco dopo mezzanotte nel comune di Cernadilla. "Tutto fa pensare allo scoppio di uno pneumatico mentre il veicolo stava sorpassando", ha dichiarato la Guardia Civil in un comunicato.