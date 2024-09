Carpinello (UNIONSOA): Bene nuovo Codice Appalti Roma, 11 set. (askanews) - "Abbiamo accolto molto favorevolmente il nuovo Codice appalti per le grandi trasformazioni che ha portato: innanzitutto per la digitalizzazione e poi per l'apertura a forniture e servizi: perché nell'ambito degli appalti pubblici, avere una qualificazione precisa e puntuale per i lavori e non averla per forniture e servizi, crea inevitabilmente disparità". Lo ha detto Tiziana Carpinello - Presidente e AD Bentley SOA (Società Organismo di attestazione) a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Come associazione, audita ieri in Commissione Ambiente alla Camera abbiamo individuato quattro punti critici: il primo riguarda le autocertificazioni che le imprese devono rilasciare alla Soa che già ha tutta la documentazione rilasciata dagli enti preposti; il secondo problema riguarda la partecipazione delle imprese a più consorzi stabili che rischia di comportare la duplicazione dei requisiti di qualificazione (come Soa non possiamo applicare la norma perché Anac attraverso un comunicato ce lo vieta); il terzo riguarda la direzione tecnica, negata a quanti si qualificavano per l'esperienza pregressa; il quarto è riferito alla revisione dei requisiti speciali delle imprese per quanto riguarda i lavori di punta che escludono molte imprese", ha concluso Carpinello.