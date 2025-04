Carlo III: festeggiare qui anniversario matrimonio è speciale Roma, 10 apr. (askanews) - Il re d'Inghilterra e Gran Bretagna Carlo III ha espresso felicità per aver potuto trascorrere a Roma e in Italia il 20mo anniversario del suo matrimonio in occasione del ricevimento al Quirinale organizzato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato in conclusione del suoi discorso aveva fatto gli auguri di anniversario alla coppia reale. "È davvero speciale poter trascorrere questo momento qui in Italia, un Paese al quale io e la Regina siamo profondamente affezionati", ha detto Carlo lanciando il brindisi. "So che anche lei festeggia un anniversario importante, signor Presidente", ha continuato il monarca britannico. "Mi permetta, quindi, di renderle omaggio per i suoi dieci anni come Presidente, il più longevo d'Italia, e per la grande stima e l'affetto di cui gode".