Carlo Fidanza (FDI) a Macron: "No a un'Europa a due velocità" Roma, 3 mar. (askanews) - "Noi dobbiamo impegnarci per costruire un'Europa fondata sul consenso e cercare di evitare il più possibile un'Europa a due velocità, cosa che per esempio andrebbe spiegata a Macron, che continua a tenere vertici convocati con l'Europa di serie A e l'Europa di serie B. A proposito degli europeisti, diciamo, un po' di maniera, di quelli che vanno in piazza con le bandierine dell'Europa non rendendosi conto che chi sta dividendo l'Europa non è certo la Meloni": lo ha dichiarato a Sky TG24, ospite di Start, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza riferendosi a Macron e l'Europa.