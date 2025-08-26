Domenica 24 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
26 ago 2025
Carlo Ancelotti lancia il "suo" Brasile verso la Coppa del Mondo

Rio de Janeiro, 26 ago. (askanews) - Carlo Ancelotti durante una conferenza stampa a Rio de Janeiro ha presentato il "suo" Brasile annunciando la sua squadra che parteciperà alle prossime partite delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2026. Il CT del Brasile ha detto che questa è un'opportunità per "mantenere un'atmosfera positiva nel girone, che sarà molto, molto importante per la Coppa del Mondo". Il Brasile giocherà contro Cile e Bolivia, con l'obiettivo di "conoscere bene i giocatori". Poi ha annunciato che "In questa seconda convocazione ci sono giocatori nuovi, ma che Neymar non c'è, perhcè ha avuto un piccolo problema la scorsa settimana"