La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Cardinale: "Quando al Centro sperimentale me ne andai sbattendo la porta"
24 set 2025
Cardinale: "Quando al Centro sperimentale me ne andai sbattendo la porta"

L'attrice nel 2014 raccontava i suoi esordi: "Fortunata a trovarmi nel momento d'oro"